"Белавиа" снизит тарифы для трансферных воронежских пассажиров

Стоимость билета для трансферных пассажиров, путешествующих в Воронеж и обратно, составит с 17 декабря 50 процентов от минимального транзитного тарифа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании "Белавиа". Специальные условия будут доступны с 17 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года, а максимальный срок пребывания в пункте назначения должен составлять не более месяца.

Кроме того, уточнил авиаперевозчик, в стоимость полета будут включены таксы и сборы. При этом льготное предложение действительно только на транзитные перелеты рейсами авиакомпании со стыковочным пунктом в Минске: например, Кишинев-Минск-Воронеж-Минск-Кишинев.

В пресс-службе обратили внимание и на тот факт, что изменения времени и даты вылета "запрещены, а использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете". При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих отрезках пути. В этом случае уплаченная сумма пассажиру не возвращается.

И еще одно обязательное условие для льготного тарифа: оно "действительно только для полетов туда-обратно и не распространяется на билеты в одну сторону". Кроме того, следует иметь ввиду, что льготные билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма не возвращается.

В специальном предложении авиаперевозчика участвуют следующие направления из/в Воронеж: Алматы, Амстердам, Астана, Баку, Барселона, Батуми, Белград, Берлин, Брюссель, Будапешт, Варшава, Вильнюс, Ганновер, Ереван, Калининград, Киев, Кишинев, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рига, Рим, Санкт-Петербург, Стамбул, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Франкфурт, Харьков, Хельсинки.

Как уже сообщал "СОЮЗ", "Белавиа" с 17 декабря начинает выполнение нового регулярного рейса по маршруту Минск-Воронеж-Минск. Полеты будут осуществляться на регулярной основе четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 23:05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Время в пути составит чуть больше часа.

Обратный вылет из Воронежа планируется в 05:35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 07:05.

Приобрести билеты по специальным тарифам можно на сайте belavia.by, а также в офисах авиакомпании и у агентов.