Футболиста "Спартака" Ещенко прооперировали в Италии

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.

Как сообщила пресс-служба столичного футбольного клуба, операция прошла в пятницу, 7 декабря, в римской клинике "Вилла Стюарт".

"Игроку проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава", - подчеркнули в клубе, добавив, что операция прошла успешно.

"На полное восстановление футболиста потребуется около шести месяцев", - отметила пресс-служба.

Напомним, Ещенко получил травму в поединке Лиги Европы против "Рапида".

Между тем первую тренировку после аналогичной травмы в пятницу провел другой защитник, Самуэль Жиго.