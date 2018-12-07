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07.12.2018,  
12:49
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Грузовик со снарядами: новую модификацию МТ-ЛБ представили в Египте

На проходившей в столице Египта выставке вооружений EDEX 2018 были продемонстрированы варианты модернизации известного советского легкого бронированного тягача МТ-ЛБ.

Так, одна из "Мотолыг" была переделана в транспортер для доставки артиллерийских боеприпасов. Внешне эта машина почти ничем не отличается от тех, что используются во многих армиях мира, разве что опорные катки немного другие. Зато внутри появились специальные снарядные стеллажи.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Потребность в такой технике испытывают не только в армии Египта. Например, в Белоруссии на базе МТ-ЛБу создана транспортно-заряжающая машина ТЗМ-122 для 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". Она способна перевозить до 80 выстрелов.

В России также имеются свои разработки. Например, транспортно-загрузочная машина 2Ф66-1. Правда, она не гусеничная, а выполнена на базе четырехосного автомобиля КамАЗ-6560. Предназначена для пополнения боекомплекта современных самоходок, в том числе 2С19М2 "Мста-С" и новейшей 2С35 "Коалиция-СВ". На борту умещается 92 боеприпаса.

За счет внедрения средств механизации, действия расчета из двух человек максимально облегчены.

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