Грузовик со снарядами: новую модификацию МТ-ЛБ представили в Египте

На проходившей в столице Египта выставке вооружений EDEX 2018 были продемонстрированы варианты модернизации известного советского легкого бронированного тягача МТ-ЛБ.

MTLB-V Infantry Fighting vehicle & Ammunition support vehicle, Egypt is manufacturing this MLTB IFVs under license and in cooperation with eastern Europe countries. #EDEX2018 pic.twitter.com/T5FON8JXRh — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) 5 декабря 2018 г.

Так, одна из "Мотолыг" была переделана в транспортер для доставки артиллерийских боеприпасов. Внешне эта машина почти ничем не отличается от тех, что используются во многих армиях мира, разве что опорные катки немного другие. Зато внутри появились специальные снарядные стеллажи.

Потребность в такой технике испытывают не только в армии Египта. Например, в Белоруссии на базе МТ-ЛБу создана транспортно-заряжающая машина ТЗМ-122 для 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". Она способна перевозить до 80 выстрелов.

В России также имеются свои разработки. Например, транспортно-загрузочная машина 2Ф66-1. Правда, она не гусеничная, а выполнена на базе четырехосного автомобиля КамАЗ-6560. Предназначена для пополнения боекомплекта современных самоходок, в том числе 2С19М2 "Мста-С" и новейшей 2С35 "Коалиция-СВ". На борту умещается 92 боеприпаса.

За счет внедрения средств механизации, действия расчета из двух человек максимально облегчены.