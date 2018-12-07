Иван Рудин провел конкурс Гран-при "Золотые таланты" для одаренных детей

Уже два года пианист Иван Рудин проводит Конкурс исполнительского искусства Гран-при "Золотые таланты". Это соревнование юных музыкантов по разным специальностям является частью масштабного культурно-просветительского фестиваля искусств "Арт-Окно", охватывающего Белгородскую, Курскую и Оренбургскую области. Люди, придумавшие этот проект, - известные на всю страну благотворители. Они пригласили Ивана Рудина обновить форму проведения конкурса, наполнить его новым содержанием, чтобы этот юношеский форум стал одним из самых заметных исполнительских конкурсов в стране.

В этом году конкурс поддержан Президентским грантом, что позволило увеличить премии лауреатам. В дальнейшем, Иван Рудин планирует дать возможность победителям выступать в рамках его Международного музыкального фестиваля ArsLonga; предполагается их участие в концертах Московского государственного симфонического оркестра, специальные стипендии. Это именно то, считает Рудин, что необходимо одаренным детям в регионах. Конкурс должен стать мобильным, его планируют проводить не только в Курске, он будет путешествовать по всей России.

Став Арт-директором "Золотых талантов", вы ввели новое правило - номинации конкурса должны меняться каждый год. В 2018-м соревновались пианисты и духовики. Связано ли это с ожиданием XVI Конкурса Чайковского, на котором появилась специальность "духовые инструменты"?



Иван Рудин: Напрямую нет. Грядущий "Чайковский" - слишком глобальное событие международной важности, обсуждаемое в культурном мире в любой точке земли. Хотя, некоторые из наших участников постарше, которые находятся в том возрасте, когда можно подавать заявки на Конкурс Чайковского, выступали здесь, в Курске, чтобы победить и в финале обыграть свой репертуар с симфоническим оркестром.

Гран-при присуждается наиболее яркому, выдающемуся таланту: что в юном победителе из Владимира - Егоре Сидорове вас поразило больше всего?



Иван Рудин: Егор обладает бойцовскими качествами, ведь это был для него первый опыт игры с симфоническим оркестром. Выступление с оркестром впервые в жизни, да еще на конкурсе - это вызов "сценической" психике юного исполнителя. Чем старше мы становимся, тем лучше управляем своими чувствами, эмоциями, многое начинает исходить от головы. В возрасте 12 лет дети естественны и неповторимы. Егор смог почувствовать себя комфортно в ансамбле с незнакомым для него коллективом, смог повести за собой. У мальчика - большой потенциал, талант и сценическое обаяние.

Любой конкурс вступает в противоречие с внутренними ощущениями настоящего музыканта. Чему нельзя поддаваться?



Иван Рудин: Юные музыканты ко всей этой суете, тревогам и волнениям относятся с безразличием. Чем старше человек становится, тем больше в его сознании формируются стереотипы от возможных неудач. Возможно более старших участников нашего конкурса именно это и подвело. Это ощущение сковывает и зажимает личность, а когда человек становится психологически зажат, он не может наполнить музыкальный материал смыслом и содержанием.

Как часто возникали разногласия между членами жюри? Почему в номинации "Фортепиано" присуждены по две вторых и третьих премии?



Иван Рудин: Во втором туре были очень жаркие и долгие споры. Для меня важно формировать репутацию Гран-при, как конкурса, в котором результат заранее не предрешен. Егор своей игрой и музыкальной смелостью покорил многих членов жюри. А в финале именно мой голос стал решающим в сторону этого пианиста, так как мнение жюри разделилось поровну. Я вижу в этом юном парне "запас прочности" и бережное отношение к музыке. Я рад, что каждый год у нас есть участники из Сибири, которые не только доходят до финальных выступлений, но и побеждают: лауреат I премии в номинации "Медные духовые инструменты" - Иван Пятков из маленького городка в Новосибирской области, а в прошлом году у нас победил юный балалаечник из Иркутска. В масштабах страны - это очень важный момент. Конкурс очень разнообразен по составу участников. В нем представлены практически все центральные регионы; у нас выступали ребята из Крыма. Сейчас Гран-при "Золотые таланты" делает первые шаги в новом формате и надеюсь, что уже совсем скоро наш конкурс будет одним из важнейших региональных проектов, открывающих путь на большую сцену. Я часто даю мастер-классы в рамках разных проектов. Это отличная возможность увидеть, в каком состоянии находится исполнительское искусство в том или ином регионе, а также познакомиться с одаренными детьми. Именно на мастер-классах в Екатеринбурге я познакомился с 8-летней Анастасией Черновой, а сегодня она лауреат III премии Гран-при "Золотые таланты" и обладатель специального приглашения в летнюю творческую школу.

Справка "РГ"



В финал конкурса "Золотые таланты" вышли более 47 участников из 14 регионов России. В течение 3 месяцев участники от 10 до 18 лет из России и стран СНГ присылали видеозаписи своих выступлений.



Победителями Гран-при "Золотые таланты" в номинации "Фортепиано" стали: I премия - Сидоров Егор (г. Владимир); II премия - Доронин Александр (г. Москва), Руденко Филипп (г. Москва); III премия - Малинин Валентин (г. Москва) и Чернова Анастасия (Свердловская обл.); в номинации "Медные духовые инструменты": I премия - Пятков Иван (Новосибирская обл.); II премия - Абрамов Даниил (г. Реутов, Московская обл.); III премия - Жиговская Елизавета (г. Москва); в номинации "Деревянные духовые инструменты": I премия - Хворостьянов Сергей (г. Москва); II премия - Чекашов Евгений (г. Москва); Мехоношина София (г. Иркутск / г. Москва).