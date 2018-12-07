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Майкл Дуглас ответил на обвинения в публичной мастурбации

Новости
    07.12.2018, 14:59
Текст:   Олег Усков

"Оскаровский" американский актер и продюсер Майкл Дуглас прокомментировал ранее выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Daily Mail, звезда "Основного инстинкта" дал интервью журналистке Тине Браун на TBD, вновь заверив, что если бы он в чем-то и был виновен, то не стал бы трусливо запираться и во всем признался. Но здесь - не тот случай: каяться не в чем.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
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Напомним, чуть менее года назад сценарист Сьюзан Броуди, на момент инцидента работавшая помощницей актера, заявила, что 1989 году Дуглас самоудовлетворялся в ее присутствии. На что артист отметил, что глубоко огорчен поведением женщины, его оболгавшей. А то, что рассказ Сьюзан - клевета, могут охотно подтвердить все, кто работал с Дугласом на протяжении десятилетий: никто никогда не имел к нему претензий. Тем более - полового свойства.   

"Я совершенно точно не мастурбировал перед этой женщиной", - акцентировал Майкл, посетовав, что помощница тогда, в восьмидесятые, не провела с ним беседу и не рассказала о том, что у них, возможно, проблемы. Иначе бы он еще тогда все уладил.

При этом стоит заметить, что Дуглас начал заявлять, что не занимался онанизмом перед ассистенткой еще до того, как она его в том обвинила.

Супруга артиста, актриса  Кэтрин Зэта-Джонс, проинформировала СМИ, что верит мужу и поддерживает его в схватке с гнусной напраслиной.

Майкл Кирк Дуглас родился в 1944 году в семье актера Кирка Дугласа ("Спартак", "Викинги") и актрисы Дианы Дуглас Дэррид ("Флиппер", "Челюсти Сатаны") и был одним из самых узнаваемых и высооплачиваемых голливудских актеров девяностых.

Свои "Оскары" Дуглас получил за "Пролетая над гнездом кукушки" и "Уолл-стрит". Плюс на счету актера "Золотые глобусы", "Сезар" и "Эмми".

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