Мечта фантастов: когда появятся ядерные ручные гранаты

С тех пор как у США появилась первая атомная бомба, писатели-фантасты неустанно выдумывают новые виды ядерного оружия.

Фото: Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / wikimedia.org

За прошедшие годы многие задумки, впервые появившиеся в научной фантастике, были реализованы. В ходе холодной войны ученые и конструкторы усердно трудились, чтобы расширить арсенал ядерного оружия. Создавались как огромные термоядерные бомбы большой мощности, так и более скромные виды оружия, такие как, к примеру, ядерная артиллерия, пишет We Are The Mighty.

Чтобы вызвать ядерный взрыв, необходимо спровоцировать цепную ядерную реакцию деления. Для этого необходим химический элемент, атомные ядра некоторых изотопов которого при их облучении нейтронами распадаются с выделением энергии. Чтобы взрыв произошел, нужна критическая масса - это минимальная масса делящегося вещества, необходимая для начала самоподдерживающейся цепной реакции деления. К примеру, количество оружейного плутония, необходимого для взрыва, составляет не менее 5 килограммов - тяжеловато для ручной гранаты, не правда ли? А обогащенного урана нужно еще больше - несколько десятков килограммов. Но и это еще не все, ведь для взрыва понадобится также отражатель нейтронов, который окружает делящееся вещество и предотвращает утечку нейтронов в окружающую среду. Эта часть сделает гранату еще тяжелее.

Также стоит учитывать, что даже указанного выше количества вещества хватит, чтобы устроить мощнейший взрыв. Поэтому даже если найдется силач, который сможет применить ядерную гранату весом в несколько килограммов, убежать от взрыва он точно не сможет.

Система "Дэйви Крокетт" представляла безоткатное орудие на треноге для стрельбы ядерным боеприпасом M388. Фото: US government DOD / wikimedia.org

Рассмотрим пример одного из наименьших по мощности серийных ядерных боеприпасов. Американский M388 "Дэйви Крокетт", боевая часть которого весила 23 килограмма, вполне сопоставим с гипотетической урановой гранатой. Мощность взрыва такого надкалиберного боеприпаса, доставлявшегося к цели с помощью безоткатного орудия, которое иногда называли ядерным гранатометом, составляла от 10 до 20 тонн в тротиловом эквиваленте. Позже на базе "Дэйви Крокетта" была создана боеголовка W54 с мощностью взрыва в 250 тонн в тротиловом эквиваленте.

Отвечая на вопрос, когда появятся ядерные ручные гранаты, можно с уверенностью сказать - точно не в ближайшее время, а может и никогда. Уж точно не раньше, чем удастся наладить промышленное производство калифорния - вещества, критическая масса которого значительно меньше, чем у плутония и урана. Однако даже после этого останется проблема малой дальности броска, несопоставимой с радиусом поражения.