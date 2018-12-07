Минск предложил переосмыслить Хельсинкский процесс

Адаптацию к новым реалиям Хельсинкского акта, принятого главами государств в 1975 году, и его современное осмысление, по мнению официального Минска, "может стать главным политическим проектом объединяющего характера для всего континента". Об этом заявил накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на 25-м заседании Совета министров ОБСЕ в Милане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Глава белорусского МИД дал понять, что в Минске не предлагают пересмотра действующей архитектуры европейской безопасности. Все, чего удалось достичь, подчеркнул он, должно быть сохранено.

"Критически важными ингредиентами для снятия существующих напряженностей остаются конструктивная политическая воля и соблюдение международного права", - отметил Макей, напомнив, что именно об этом президент Беларуси Александр Лукашенко говорил на прошедшей недавно в Минске встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, упоминая идею о запуске нового Хельсинкского процесса.

Дипломат обратил внимание, что вопросом номер один на повестке дня является не перераспределение сфер влияния, а выявление и согласование интересов и стратегических уязвимостей.

"Настоятельной необходимостью становится поиск возможностей выработки базовых элементов данного процесса, даже если придется начинать с экспертного уровня с последующим вовлечением ключевых заинтересованных сторон", - сказал Владимир Макей.

Переосмысление духа и сути Хельсинкского процесса, по его словам, "может стать главным политическим проектом объединяющего характера для всего континента".