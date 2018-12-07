ОПЕК+ представит проект соглашения о сотрудничестве "на годы вперед"

Страны-участницы соглашения о регулировании добычи нефти (ОПЕК+) вскоре представят проект соглашения, которое предполагает сотрудничество более чем двух десятков стран после 2019 года. Об этом сообщил министр энергетики ОАЭ, президент ОПЕК Сухейль аль-Марзуи.

"Сотрудничество ОПЕК+ продолжится не только в 2019 году, но и на многие годы вперед. Сегодня мы представим вам проект декларации о сотрудничестве. Мы будем благодарны вам за комментарии, которые мы впоследствии сможем учесть", - передает слова министра ТАСС.

Ранее стало известно, что в ходе закрытых переговоров группа министров, представляющих ОПЕК, договорилась с группой "не ОПЕК" об объемах сокращения добычи нефти в следующем году. 800 тысяч баррелей в сутки готова убрать с рынка ОПЕК, еще 400 тысяч баррелей уберет "не ОПЕК". Вероятнее всего, наибольшая часть сокращения в группе "не ОПЕК" придется на Россию, так как она же - крупнейший производитель. За точку отсчета возьмут среднюю добычу в октябре этого года.