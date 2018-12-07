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Рубрика: В мире

Премьер Канады отреагировал на задержание финдиректора Huawei

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Политик подчеркнул, что никакого вмешательства на политическом уровне не было. "Мы уважаем наши независимые юридические процессы", - сказал Трюдо.

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Напомним, Мэн Ваньчжоу была арестована в Ванкувере 1 декабря по запросу США. Главного финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Тегерана. По мнению Вашингтона, Huawei экспортировала свою продукцию в Иран с 2016 года.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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