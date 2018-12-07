Премьер Канады отреагировал на задержание финдиректора Huawei

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Политик подчеркнул, что никакого вмешательства на политическом уровне не было. "Мы уважаем наши независимые юридические процессы", - сказал Трюдо.

Напомним, Мэн Ваньчжоу была арестована в Ванкувере 1 декабря по запросу США. Главного финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Тегерана. По мнению Вашингтона, Huawei экспортировала свою продукцию в Иран с 2016 года.