В Канаде задержали финансового директора Huawei

В Канаде под давлением Соединенных Штатов задержали главного финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу. Теперь ей грозит экстрадиция в США. Вашингтон уже обратился в Оттаву с просьбой о выдаче гражданки КНР, сообщает AFP со ссылкой на министерство юстиции Канады.

"Мэн Ваньчжоу была арестована в Ванкувере 1 декабря. Соединенные Штаты требуют ее экстрадиции. Слушание по этому делу назначено на пятницу", - заявил представитель министерства юстиции Канады, отказавшись сообщить более подробную информацию.

Как отмечают канадские СМИ, Вашингтон подозревает Мэн Ваньчжоу в нарушении санкций США против Ирана. А американская газета The Wall Street Journal еще в апреле сообщила о том, что министерство юстиции США начало расследование на предмет нарушения Мэн американских санкций против Тегерана.

Власти США официально попросили своих операторов связи в начале этого года не покупать китайские продукты. Несколько представителей Конгресса увидели в Huawei "угрозу безопасности Соединенных Штатов", ссылаясь на сообщения американских спецслужб о якобы связи группы "с коммунистической партией Китая и китайскими службами безопасности и разведки".

Власти США подозревают, что Huawei экспортировала свою продукцию с 2016 года в Иран и другие страны, санкционированные США, в нарушение американских законов.

На самом деле, отмечают аналитики, за подобными неоднозначными заявлениями и действиями Вашингтона следует проявление политических интересов и конкурентной борьбы, отмечая тот факт, что китайский телекоммуникационный гигант попал в своего рода "геополитическую ловушку".

Во-первых, китайская компания приступила к развертыванию новой мобильной технологии 5G, которая должна стать реальной основой к цифровому переходу экономики, пишет канадское издание Globe and Mail.

Во-вторых, американцам не нравится то, что Пекин и Оттава приблизились к выработке нового масштабного торгового соглашения о свободной торговле, что сделало бы Канаду первой западной страной, которая будет связана с Китаем таким образом. Это идет вразрез с планами Белого дома, развязавшего торговую войну с КНР и угрожавшего поднять пошлины на импорт китайских товаров с 10 до 25 процентов.

Китай выразил свой решительный протест против ареста Мэн. В заявлении посольства КНР в Канаде говорится, что задержание китайской гражданки нарушает нормы американского и канадского права.

Пекин попросил Оттаву "немедленно исправить эту ошибку" и выпустить на свободу Мэн Ваньчжоу, а также "принять все меры для решительной защиты прав и законных интересов китайских граждан".

Тем временем в китайской компании заявили, что "не знают о каком-либо вреде со стороны г-жи Мэн". Она является дочерью основателя Huawei, бывшего офицера Народно-освободительной армии Китая, создавшего компанию в 1987 году.