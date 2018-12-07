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07.12.2018 11:07
Рубрика: Российский автопром

Продлили жизнь: Chevrolet Niva будут выпускать и дальше

Текст: Борис Захаров

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ решило продлить жизнь модели Chevrolet Niva - в открытой базе Росстандарта опубликовано новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое будет действовать с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2021 года. Это хорошая новость для поклонников популярной модели.

Ведь ранее высказывались мнения, что участь "Шеви-Нивы" предрешена, и внедорожник покинет конвейер тольяттинского филиала компании General Motors, где эта модель, сконструированная на основе модульной платформы ВАЗ-2123, выпускается с 2004 года, претерпевая, разумеется, регулярные модернизации. 

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Подчеркнем, что новое ОТТС является  фактически директивой к очередной модернизации популярного внедорожника. В этом документе продление жизненного цикла модели увязано с необходимостью ее дооснащения подушкой безопасности водителя и ABS, которые в данный момент для базовой версии Chevrolet Niva не предлагаются. Известно также, что модернизированный внедорожник получит систему "ЭРА-ГЛОНАСС".

Будем надеяться, что эти и другие нововведения приведут к повышению спроса на Chevrolet Niva, который, увы, планомерно снижается. В 2018 году эту модель выбрали на  7% меньше покупателей, чем в прошлом году. Тем не менее этот ветеран входит в двадцатку самых популярных моделей российского рынка с результатом 25723 проданных экземпляра за 11 месяцев уходящего года.

Отметим также, что преемника Chevrolet Niva в ближайшем будущем не будет. Надежды на выпуск современного исполнения этой модели всколыхнул дебют в 2014 году на автосалоне в Москве концепта Chevrolet Niva второго поколения и сообщения о строительстве мощностей под выпуск внедорожника нового поколения. Однако затем стало известно о том, что работы над новой Chevrolet Niva заморожены.  

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#Chevrolet