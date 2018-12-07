Путин побеседовал с Новаком перед заседанием "ОПЕК+"

Президент России Владимир Путин несколько раз говорил 6 декабря с министром энергетики Александром Новаком в Санкт-Петербурге. Причем не только по повестке ЕврАзЭС. Речь шла также и о темах, которые прозвучат 7 декабря в Вене.

На вопрос о том, можно ли говорить, что предварительные договоренности со странами ОПЕК и "неОПЕК" по сокращению добычи нефти достигнуты, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "Министр Новак в Вене будет делать заявление".

Напомним, что в пятницу в австрийской столице пройдет заседание "ОПЕК+".

Представитель Кремля сообщил, что накануне президент неоднократно встречался с Новаком - "в первую очередь по вопросам повестки саммита ЕврАзЭС". "Но, конечно, и "венские дела" тоже обсуждались", - заметил он.

