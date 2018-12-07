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07.12.2018 18:50
Рубрика: Власть

Путин назвал высылку российских дипломатов из Греции нонсенсом

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин надеется, что неприятная страница в отношениях Москвы и Афин, связанная с высылкой дипломатов, перевернута. При этом глава государства отметил, что оснований для нее не было.

"Во-первых, мы изначально были не согласны, и сейчас я хочу это подчеркнуть, с основанием высылки наших дипломатов", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Фото: Константин Завражин
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"Я с трудом себе представляю, что кто-то здравомыслящий и в Греции, и в России могут подумать, что Россия плетет какие-то козни против Греции или какие-то заговоры. Это просто нонсенс", - заявил Путин. "Если у спецслужб возникают какие-то вопросы друг к другу, что тоже возможно, для этого существует много способов урегулирования ситуаций подобного рода, без всяких театральных жестов", - добавил он и выразил надежду, что "эта страница действительно перевернута".

Впрочем, добавил российский лидер, дипломатический скандал "не очень-то мешал нормально работать, строить отношения, в том числе в сфере экономики". "Здесь важнее другое - важнее стабильность самих партнеров, устойчивость политической системы и гарантия вложения в крупные проекты. Мы готовы работать по всем направлениям, в том числе и в сфере инфраструктурных энергетических проектов", - заключил президент России.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Перекрестный год Россия - Греция
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