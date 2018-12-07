Путин вручил премию РГО и рассказал о встрече с медведями

Президент России Владимир Путин вручил премию Русского географического общества в номинации "Лучшая экспедиция по России" и поделился своими впечатлениями от путешествий по стране - рассказал о встрече с медведями и камне с наскальными рисунками. Церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце.

Познание самих себя - очень важная для страны работа, заметил Владимир Путин. РГО выдает примерно сто грантов в год, и только семь премий - это меньше 10 процентов, но остальные делают тоже очень важную, интересную и полезную работу, считает он.

"Сейчас говорили и о флоре, и о фауне, и о стареющих лесах, и о медведях... это требует не только времени и увлеченности своим делом, но и мужества, - заметил глава государства, комментируя выступления. - Я, действительно, был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи, когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо уже как-то перемещаться". "А вот ребята жили там семь месяцев рядом с ними совсем. Это очень интересно, захватывающе и очень полезно, - продолжил он. - Потому что такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идем. Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно. Вот это и есть один из элементов национальной идентичности".

Путин с сожалением сказал, что очень мало известно о результатах работы собравшихся в зале и их коллег и призвал "шире это распространять". Сегодня в другом зале Кремля он поздравлял Героев России и СССР: "Посмотрел - огромный зал. И сидит там много людей. Каждый заслуживает того, чтобы о нем знала вся страна, а мы там знаем только единиц". "На примере их жизней, безусловно, нужно воспитывать молодые поколения. Так же надо воспитывать на материалах, которые вы делаете, наших людей всех возрастов", - подчеркнул президент и призвал СМИ и деятелей культуры, кино и ТВ "вплетать" это в сетку вещания, показывать - "все это чрезвычайно интересно".

"Благодаря вашим усилиям, талантам, вашему мужеству мы все вместе имеем возможность погрузиться в абсолютно уникальный, интересный мир науки, творчества, путешествий и самопознания", - заметил Путин и обратил внимание на прозвучавший сегодня рассказ про первобытного художника в пещерах Испании. "Я часто бываю в разных уголках нашей огромной страны", - сказал он. В Горном Алтае есть большой камень, на котором - наскальные рисунки птиц и зверей. "Никаких ученых там нет, никто об этом не знает. Мы посмотрели, рукой расчистили. Мы не знаем сами глубины нашей культуры и истории", - подчеркнул глава государства.

"Горный Алтай многими исследователями считается колыбелью тюркских народов", - продолжил президент. "У нас очень много того, что мы не знаем, но то, с чем мы живем, нужно знать", - заключил он и пожелал всем новых успехов.

Премию РГО в номинации "Лучшая экспедиция по России" президент вручил проекту "Борт Тюрикова. Возвращение". Речь идет о вывозе с Таймыра самолета "Дуглас С-47". Он был поставлен из США во время Великой Отечественной по ленд-лизу и совершил аварийную посадку в тундре.

"Для красноярцев эта награда очень важна и почетна", - заметил организатор, глава красноярского отделения РГО Игорь Спириденко, пояснив, что сегодня край отмечает 84-летие с момента образования. "Спасибо РГО за возможность служить России!" - заключил он.

Еще одну премию (в номинации "Лучший природоохранный проект") получил экологический проект "Чистые игры", ее вручил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. "Премия РГО стала очень престижной, и это здорово", - сказал он.