Более 216 тысяч кубометров снега вывезли на плавильные пункты в Москве

После мощного снегопада в Москве за минувшие сутки на снегоплавильные пункты было вывезено свыше 216 тысяч кубометров снега. В настоящее время расчистка улиц продолжается, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Коммунальные службы продолжают зачистку города от снега. В работах задействовано около 6,5 тыс. единиц техники", - сказал Бирюков.

Сильный снегопад обрушился на Москву в ночь с 5 на 6 декабря. В столице выпало 8,6% месячной нормы осадков, а местами уровень снежного покрова достиг 13 см. На борьбу со стихией было выведено 7 тыс. единиц техники и 55 тысяч коммунальщиков.

По прогнозам синоптиков, уже в воскресенье новый атлантический циклон принесет в Москву очередные снегопады.