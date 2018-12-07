В центре Москвы задержан таксист, сбивший дворников

Таксист, сбивший рабочих в центре Москвы, задержан. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Водитель не успел далеко уехать. Его задержали практически сразу после ДТП в центре города. Движение на Покровке и в переулках сейчас очень плотное, поэтому беглеца удалось быстро найти. Сейчас с ним работает полиция.

Ранее "РГ" сообщала, что таксист сбил двоих дворников, расчищавших тротуар от снега на Покровке. Перед этим водитель выехал на встречную полосу для общественного транспорта и снес дорожный знак. Он не оказал помощь пострадавшим и попытался скрыться.