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07.12.2018 20:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Омский чиновник потребовал уволить учителей за травлю школьника

Зампред правительства Омской области Владимир Компанейщиков потребовал увольнения педагогов гимназии в столице региона после истории о травле подростка.

Фото: depositphotos.com
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Как уже писала "РГ", началось все с того, что школьников вместо урока технологии отправили убирать снег, при этом учитель оставался кабинете. Один из подростков почувствовал себя плохо, но ему не у кого было отпроситься. Позже за самовольное оставление трудового поста мальчика перед сверстниками стала отчитывать классная руководитель, которой в какой-то момент показалось, что ребенок записывает ее на диктофон смартфона. После этого директор школы потребовала извинений от мальчика, заявив, что тот оскорбил педагога своим поведением. Парень же настаивал, что никакой записи не было. Тогда оскорбленный учитель демонстративно отказалась вести уроки у всего класса. Прокуратура Омска начала проверку по данному факту.

- К сожалению, полученная информация подтверждает, что в школе давно сложилась абсолютно недопустимая морально-психологическая обстановка, которая создается директором гимназии и рядом лиц, приближенных к ней, - написал Компанейщиков, который курирует сферу образования, на своей странице в Facebook.

По его словам, в министерстве образования региона подтвердили, что такие ситуации в данном учебном заведении действительно были и они не единичны. По мнению чиновника, ряд педагогов, в том числе директор школы, должны написать заявления об уходе. Компанейщиков уточнил, что он обратился к департаменту образования города с просьбой принять меры к увольнению трудового коллектива.

В ходе проверки могут быть выявлены основания для возбуждения уголовных дел, добавил зампред.

Общество Образование Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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