В Омске рекламу корейского автокомплекса с собакой назвали аморальной

Экспертный совет по рекламе при Омском УФАС счел недопустимым с точки зрения норм морали баннер одного из автокомплексов, обслуживающих автомобили корейских марок. Как рассказали в пресс-службе ведомства, специалисты сочли оскорбительным использование в рекламе образа собаки.

В сообщении, призывающем воспользоваться услугами технического сервиса, утверждается, что на обслуживании корейских автомобилей здесь "собаку съели". Явная ассоциация с особенностями корейской кухни и изображение испуганного пса показались омским зоозащитникам как минимум неприятной.

Дискуссии относительно рекламы разгорелись еще весной. Теперь же свою точку зрения высказали в заочной форме члены экспертного совета. Следует заметить, что их мнения относительно вывески разделились.

- Не имея претензий к использованию в рекламе утверждения "собаку съели", большинство экспертов посчитали неприемлемым в рекламе изображение собаки, поскольку оно является оскорбительным по отношению к любителям животных, зоозащитникам, - пояснили в пресс-службе Омского УФАС.

Помимо этого, на экспертном совете была рассмотрена еще одна реклама, на этот раз медицинского центра. В ней утверждается, что это "Лучшая клиника России", однако не уточняется, по каким именно параметрам она завоевала это звание по итогам федерального конкурса "Парад клиник - 2017". Громкое заявление эксперты сочли некорректным.