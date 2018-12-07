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07.12.2018 15:14
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь модернизировала резервуарный парк Анжеро-Судженской ЛПДС

АО Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по техническому перевооружению резервуарного парка Анжеро-Судженской линейно-производственной станции (ЛПДС) Новосибирского районного нефтепроводного управления. Три вертикальных стальных резервуара с понтоном (РВСП) общим объемом 60 тысяч куб. м. введены в эксплуатацию.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Работы по техническому перевооружению резервуаров вертикальных стальных №10, 11, 16 Анжеро-Судженской ЛПДС проводились в рамках реализации программы технического перевооружения (ТПР) объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" на 2018 год.

В период с марта по ноябрь специалисты выполнили ремонт металлоконструкций резервуаров, отремонтировали существующие понтоны РВСП № 10 и № 16, смонтировали новый понтон на РВСП №11 для минимизации испарения нефти в атмосферу. Также произведена замена технологических трубопроводов и коммуникаций, сетей электроснабжения, автоматизации, пожарной сигнализации, наружного пожаротушения и канализации. Выполнено восстановление обвалований резервуаров до расчетных отметок. Кроме того, проведен капитальный ремонт устройств для размыва донных отложений, выполнена замена коренных задвижек на шиберные.

Цель модернизации - обеспечение высокого уровня надежности в процессе эксплуатации резервуаров ЛПДС, предназначенных для хранения, приема, откачки и измерения уровня нефти.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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