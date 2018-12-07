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07.12.2018 13:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Розенбаум прокомментировал спасение женщины на борту самолета

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Народный артист РФ Александр Розенбаум прокомментировал ситуацию на борту самолета Москва-Симферополь, где ему пришлось срочно вспомнить медицинское прошлое и оказать экстренную помощь пассажирке.

На своей странице в Instagram прилетевший в Крым с концертами певец отметил, что вчерашний случай - это норма для любого уважающего себя и свою профессию доктора.

- Женщина перенесла операцию, рано выписалась, но не долечилась, - поведал Розенбаум. - Опоздала на самолет, перенервничала сильно и нагадала себе высокое давление. Порок сердца в анамнезе. В общем, стало плохо. Обморок. Полечили, подышали, поговорили, решили долететь и больше так не делать!

Фото: Дмитрий Серебряков/ ТАСС
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В аэропорту Симферополь здоровьем пациентки Розенбаума занялись крымские врачи.

- Помощь - святая обязанность любого медика, который оказывается рядом, - написал Розенбаум, - Помогать людям приходится часто, потому что я почти всегда нахожусь в общественных местах.

При этом Розенбаум добавил, что ему даже неудобно перед профессиональными коллегами, которые спасают жизни людей каждый день и не удостаиваются за это такого большого внимания.

Сегодня и завтра Александр Розенбаум даст концерты в Севастополе и Севастополе.

Александр Розенбаум до музыкальной карьеры окончил Первый медицинский институт в Ленинграде, и получив специализацию анестезиология и реаниматология, пошел работать врачом скорой помощи.

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