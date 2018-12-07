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07.12.2018 15:31
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Госдуме отреагировали на угрозу Киева по поводу Керченского пролива

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали заявление министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинские корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив.

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить раскручивать истерию.

"Проход свободен для всех судов, которые действуют в рамках международных правил судоходства, - заявил он в комментарии РИА Новости. - Никаких проблем в этом деле не возникает".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Он отметил, что и украинские корабли, если действуют в рамках международных правила судоходства, могут свободно проходить через пролив. По его словам, украинские военные корабли ранее уже без проблем следовали в Азовское море, получив все согласования от российской стороны.

Глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель поделился схожим мнением. Кроме того, он заметил, что киевские власти слишком высокого мнения о флоте своей страны. "Мы предупреждаем Киев впредь не прибегать к провокациям в Керченском проливе. Если таковые будут, то последует адекватная ответная реакция", - подчеркнул Гемпель.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что более 140 украинских судов скопилось у Керченского пролива. Вновь прозвучали обвинения в адрес России в создании препятствий для судоходства.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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