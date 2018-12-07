В Госдуме отреагировали на угрозу Киева по поводу Керченского пролива

В Госдуме прокомментировали заявление министра обороны Украины Степана Полторака о том, что украинские корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив.

Депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти прекратить раскручивать истерию.

"Проход свободен для всех судов, которые действуют в рамках международных правил судоходства, - заявил он в комментарии РИА Новости. - Никаких проблем в этом деле не возникает".

Он отметил, что и украинские корабли, если действуют в рамках международных правила судоходства, могут свободно проходить через пролив. По его словам, украинские военные корабли ранее уже без проблем следовали в Азовское море, получив все согласования от российской стороны.

Глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель поделился схожим мнением. Кроме того, он заметил, что киевские власти слишком высокого мнения о флоте своей страны. "Мы предупреждаем Киев впредь не прибегать к провокациям в Керченском проливе. Если таковые будут, то последует адекватная ответная реакция", - подчеркнул Гемпель.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что более 140 украинских судов скопилось у Керченского пролива. Вновь прозвучали обвинения в адрес России в создании препятствий для судоходства.