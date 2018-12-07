Новости

Вечный танк: Т-34-85 попали на видео в ходе учений в Лаосе 11:55
Вышел эффектный тизер финального сезона "Игры престолов" 11:53
Российская водка стала популярнее за рубежом 11:51
Эстонец попытался вывезти из Беларуси коллекцию раритетных марок 11:39
В Омске рекламу корейского автокомплекса с собакой назвали аморальной 11:36
Зоологи открыли сотни новых причудливых животных 11:35
Умер вокалист и гитарист панк-группы Buzzcocks Пит Шелли 11:25
В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций 11:20
"Белавиа" снизит тарифы для трансферных воронежских пассажиров 11:17
Посол РФ: Албанская молодежь стремится получить образование в России 11:14
Трэш-фильм про ламу-убийцу из космоса пытались продать за 1 млн долларов 11:07
Продлили жизнь: Chevrolet Niva будут выпускать и дальше 11:07
Под Ульяновском нашли останки одного из древнейших титанозавров 11:01
Названа стоимость празднования Нового Года 10:57
Министр обороны Украины обещает новые провокации в Керченском проливе 10:55
Кевин Харт не будет вести "Оскар" из-за "гомофобских шуток" в Twitter 10:49
Летевший из Хабаровска в КНР самолет вынужденно сел во Владивостоке 10:37
Как белорусы воспринимают развитие атомной энергетики 10:31
Полиция Петербурга не нашла нарушений в фонде Сокурова 10:19
Минск предложил переосмыслить Хельсинкский процесс 10:17
В правительстве обсудят меры по развитию торговли 10:12
Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за почти 70 лет 10:05
Новый Volkswagen Golf: опубликован первый тизер 10:05
В правительстве обсудят снижение комиссии при оплате картой в магазинах 09:48
В Уфе двухлетняя девочка застряла в бидоне 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
07.12.2018 10:55
Рубрика: В мире

Министр обороны Украины обещает новые провокации в Керченском проливе

Текст: Петр Лихоманов

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) продолжат попытки прорваться в Азовское море, пренебрегая предусмотренной российским законодательством процедурой прохода Керченского пролива. Такой вывод следует из слов, сказанных министром обороны Украины Степаном Полтораком в эфире контролируемого Порошенко местного телеканала "Прямой".

Полторак в частности заявил, что Киев не откажется от "нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море". При этом, по словам министра, посылая 25 ноября в российские территориальные воды буксир в сопровождении двух бронекатеров, он "не нарушил ни одного пункта, ни одного договора". "Мы действовали абсолютно так же, как и прежде", - заявил Полторак.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Володин: Диктатору Порошенко не место в Европе

Глава украинского министерства обороны не назвал сроки очередной провокации, поскольку "сегодня пока никто никуда не идет". Но пообещал, что попытки прорваться в Азовское море возобновятся как только ВМСУ "будут готовы".

"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для ротаций наших подразделений, мы будем совершать такие же проходы", - сказал Степан Полторак.

Напомним, 25 ноября малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", и буксир "Яны Капу", пытались пройти через закрытый Россией Керченский пролив, в нарушение установленной процедуры, и были задержаны кораблями пограничной охраны. Эта провокация дала Порошенко повод объявить в десяти областях страны, где он наименее популярен, военное положение накануне начала президентской избирательной кампании.

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В правительстве обсудят снижение комиссии при оплате картой в магазинах
Пентагон: США не обсуждают военный ответ на инцидент в Керченском проливе
В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций
Видео: Депутаты Рады подрались в прямом эфире парламентского телеканала
Путин и Лукашенко обсудили цены на газ