Министр обороны Украины обещает новые провокации в Керченском проливе

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) продолжат попытки прорваться в Азовское море, пренебрегая предусмотренной российским законодательством процедурой прохода Керченского пролива. Такой вывод следует из слов, сказанных министром обороны Украины Степаном Полтораком в эфире контролируемого Порошенко местного телеканала "Прямой".

Полторак в частности заявил, что Киев не откажется от "нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море". При этом, по словам министра, посылая 25 ноября в российские территориальные воды буксир в сопровождении двух бронекатеров, он "не нарушил ни одного пункта, ни одного договора". "Мы действовали абсолютно так же, как и прежде", - заявил Полторак.

Глава украинского министерства обороны не назвал сроки очередной провокации, поскольку "сегодня пока никто никуда не идет". Но пообещал, что попытки прорваться в Азовское море возобновятся как только ВМСУ "будут готовы".

"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для ротаций наших подразделений, мы будем совершать такие же проходы", - сказал Степан Полторак.

Напомним, 25 ноября малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", и буксир "Яны Капу", пытались пройти через закрытый Россией Керченский пролив, в нарушение установленной процедуры, и были задержаны кораблями пограничной охраны. Эта провокация дала Порошенко повод объявить в десяти областях страны, где он наименее популярен, военное положение накануне начала президентской избирательной кампании.