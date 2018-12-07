России разрешили плавно снижать нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+

России как одному из крупнейших производителей нефти в группе ОПЕК+ разрешили снижать добычу не сразу, а постепенно в рамках ее обязательств. Об этом сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.
По его словам, страны находятся "в одной лодке", поэтому на такое исключение согласился и картель ОПЕК, и не входящие в него производители, передает ТАСС.
При этом пока не озвучивается, насколько именно Россия должна снизить добычу. Известно только, что на блок не-ОПЕК придется 400 тысяч баррелей в сутки, на ОПЕК - 800 тысяч.
Накануне министр энергетики России Александр Новак пояснял, что зимой компаниям тяжело сокращать добычу из-за технологических и климатических особенностей. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов уточнял, что если Россия возьмет на себя обязательства по сокращению добычи, то для их исполнения потребуется три-четыре месяца.