Рубль укрепился вслед за нефтью на решении ОПЕК+

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 66 рублей, курс евро приблизился к отметке 75 рублей. Обе валюты теряли около 80 копеек по состоянию на 18:00 мск 7 декабря. Индекс Московской биржи при этом рос на процент, индекс РТС - на 2,5 процента.

Российский фондовый рынок начал расти вслед за рублем на фоне подорожавшей нефти. Так, к тому же времени цена нефти Brent, от которой зависит стоимость российского сорта Urals, поднялась выше отметки 63 доллара, что почти на четыре доллара выше, чем было около полудня того же дня.

Поводом для роста котировок стала достигнутая договоренность между 25 странами-производителями нефти о сокращении добычи в следующем году на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Блок ОПЕК+ пошел на это в связи с опасениями переизбытка предложения на мировом рынке. Это грозило рынку очередным обвалом нефтяных котировок.