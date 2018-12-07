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Рубрика: Легковые авто

Skoda Scala: Чехи представили конкурента Volkswagen Golf

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

На специальном мероприятии в Тель-Авиве компания Skoda представила Scala - в модельном ряду марки хэтчбек должен заменить Rapid Spaceback. 

С латинского Scala переводится как "лестница". Многим такое имя для автомобиля покажется странным, но сами чехи объясняют все очень просто - появление модели станет важным шагом в завоевании европейского рынка, где в этом сегменте машине придется бороться с Volkswagen Golf, Ford Focus и Opel Astra.

Фото: Андрей Полухин/РГ
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Над экстерьером нового хэтчбека трудился Оливер Штефани, заменившего в Skoda Йозефа Кабана (последний ушел в BMW). Дизайн модели не стал открытием - автомобиль в итоге имеет очень много общих черт с концептом Vision RS, который был представлен не так давно на Парижском автосалоне. Важная деталь (она перекочует в дальнейшем на другие автомобили бренда) - на корме у Scala красуется крупное название марки вместо привычного логотипа. 

Фото: Пресс-служба Skoda.

Хэтчбек построен на платформе MQB A0 Volkswagen Group, которая уже используется на таких моделях, как Seat Ibiza и Volkswagen Т-Roc. Габаритная длина автомобиля составила 4362 мм, ширина - 1793 мм, а высота - 1471 миллиметр. Размер колесной базы равен 2649 миллиметрам. Чехи особенно отмечают, что объем багажника равен 467 л, а при сложенном заднем диване он увеличивается до 1410 литров - самые большие цифры в классе. Еще один момент - пространство в области коленей равно 73 мм - столько же, сколько у Octavia. 

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Интерьер Scala отличается от того, что мы видели в других моделях Skoda. Сразу же выделяется обособленный тачскрин мультимедийной системы. Для заказа будет доступно три варианта экрана диагональю 6,5, 8,0 или 9,2 дюйма. Блоки климат-контроля и клавиши на трансмиссионном тоннеле выглядят классическими, а рулевое колесо со скошенным нижним сектором добавляет Scala спортивности.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Будет возможность заказать цифровую приборную панель Virtual Cockpit диагональю 10,25 дюйма - как отмечают чехи, это самая большая виртуальная "приборка" среди автомобилей компактного сегмента.

Фото: www.autoexpress.co.uk
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Список опций очень большой. Среди самых интересных можно выделить подогрев руля, полностью светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль, боковые подушки безопасности на втором ряду, система автоматического торможения и автопарковщик.

Естественно, что не обошлось и без "умных решений". Например, в слот справа от механического "ручника" удобно помещать смартфон, а в подстаканнике перед центральным подлокотником угнездился компактный контейнер для мусора. Некуда не делись сеточки и крючки для крепления груза, отсек для зонтика в водительской двери, скребок для льда и многое другое.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Хэтчбек получил пять моторов. Базовый двигатель - 95-сильный бензиновый силовой агрегат объемом один литр. Кроме того, доступен двигатель аналогичного объема, выдающий 115 сил. Топовый вариант - 1,5-литровая 150-сильная "турбочетверка". Дизельная линейка представлена 1,6-литровым мотором, выдающим 115 л.с. и 250 Нм крутящего момента. А в некоторых странах будет еще и газовая версия с мотором 1.0 G-Tec (90 л.с.). Выбор трансмиссий - шестиступенчатая "механика" и семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. 

Продажи Scala в Европе начнутся в начале 2019 года. До России автомобиль, к сожалению, не доберется. 

Фото: Пресс-служба Skoda.
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