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Трэш-фильм про ламу-убийцу из космоса пытались продать за 1 млн долларов

Новости
    07.12.2018, 11:07
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Llama Geddon Фото: youtube.com/ Llama Geddon
Фото: youtube.com/ Llama Geddon

Трэш-хоррор о кровавом терроре ламы могли оценить лишь миллионеры.

Несмотря на то, что человеческий род в кино уже пытались уничтожить бобры- и коты-зомби, овцы-людоеды, шестиглавые акулы, пираньяконды и прочие домашние питомцы, до безобидных лам еще дело не доходило. И авторы низкобюджетного трэш-хоррора "Ламагеддон" решили, что их герой заслуживает лучшего, после чего заявили, что просмотр их работы на Amazon стоит 1 миллион долларов.

Однако есть и эконом-версия - если отказаться от эстетских притязаний и не выбирать качество HD, то выгода составит целый доллар.

К сожалению, желающих не нашлось (будем надеяться, что никто не попал в долговую кабалу из-за невнимательности), и в итоге фанатам зоослэшеров и просто поклонникам лам придется кусать локти от досады: "самый дорогой фильм на Amazon" уже отсутствует на виртуальных полках стримингового сервиса.

Сюжет, как и полагается, великолепен и пробирает: лама-киллер, прибыв из космоса на Землю, устраивает массовый хаос и беспощадную резню среди беспомощных студентов.

Но не только на лам влияет экология Земли - например, ранее мы писали о том, что даже рыжий хвостатый лентяй Гарфилд однажды проснулся звездой пиксельного боди-хоррора.

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