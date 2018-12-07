Трэш-фильм про ламу-убийцу из космоса пытались продать за 1 млн долларов

Трэш-хоррор о кровавом терроре ламы могли оценить лишь миллионеры.

Несмотря на то, что человеческий род в кино уже пытались уничтожить бобры- и коты-зомби, овцы-людоеды, шестиглавые акулы, пираньяконды и прочие домашние питомцы, до безобидных лам еще дело не доходило. И авторы низкобюджетного трэш-хоррора "Ламагеддон" решили, что их герой заслуживает лучшего, после чего заявили, что просмотр их работы на Amazon стоит 1 миллион долларов.

Однако есть и эконом-версия - если отказаться от эстетских притязаний и не выбирать качество HD, то выгода составит целый доллар.

К сожалению, желающих не нашлось (будем надеяться, что никто не попал в долговую кабалу из-за невнимательности), и в итоге фанатам зоослэшеров и просто поклонникам лам придется кусать локти от досады: "самый дорогой фильм на Amazon" уже отсутствует на виртуальных полках стримингового сервиса.

Сюжет, как и полагается, великолепен и пробирает: лама-киллер, прибыв из космоса на Землю, устраивает массовый хаос и беспощадную резню среди беспомощных студентов.

Ok listen, I’m a movie twitter but DAMN is it a good movie. It’s a FIRE movie about a KILLER LLAMA (we had a real llama on set; 3 actually) and a COLLEGE party (college party was fake, alcohol might be real). Got goofs, got gags, got sads. What more do you want?

Llamageddon 👌🎊 pic.twitter.com/r5bIg8yo8v — Llamageddon: The most expensive film on Amazon (@llamageddonfilm) 2 сентября 2018 г.

Но не только на лам влияет экология Земли - например, ранее мы писали о том, что даже рыжий хвостатый лентяй Гарфилд однажды проснулся звездой пиксельного боди-хоррора.