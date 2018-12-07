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07.12.2018 13:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Патриот" с "автоматом": придется еще подождать

Текст: Валерий Карташов

Ульяновский автозавод развеял слухи относительно своего флагмана - модели "Патриот".

УАЗ сообщил, что в следующем году "автомат" Punch 6L50 на внедорожнике действительно появится, но такие автомобили поступят к дилерам марки не в марте, как об этом сообщали некоторые СМИ, а позже. Когда именно - ульяновцы не рассказали. Вполне возможно, что первые "Патриоты" с АКП дебютируют осенью 2019 года к очередному обновлению.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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Напомним, на 2020 год запланирован фэйслифт модели. Внедорожник получит обновленный экстерьер и интерьер, улучшенную шумоизоляцию, автомобиль будет оснащаться всеми известным бензиновым двигателем ЗМЗ-Про, моторная гамма вновь должна пополниться дизелем иностранного производства, а также разрабатываемым ульяновским турбированным силовым агрегатом. Моторы агрегатируют с уже упомянутым 6-ти ступенчатым "автоматом" и 6-ти ступенчатой "механикой. "РГ" уже рассекретила фотографию 6-ступки.

Ранее в Сети были опубликованы первые фото УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой Punch 6L50. "Автомат" будет работать в паре с российским 2,7-литровым мотором ZMZ-Pro, выдающим 150 л.с.

Фото: Виктория Чернышева/РГ
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Классическая гидротрансформаторная АКПП 6L50 марки Punch Powerglide является совместной разработкой Punch Powertrain и General Motors. Поставлять коробки будут с предприятия, расположенного в Страсбурге. Семейство 6L50 закупаются концернами Tata, SAIC и несколькими китайскими автопроизводителями.

Автоматические коробки передач серии 6L50 считаются достаточно надежными агрегатами, при правильной эксплуатации способны прослужить 200 000 км. Предполагается, что за новую коробку придется доплатить около 60 - 100 тысяч рублей.

#УАЗ