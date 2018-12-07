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07.12.2018 18:51
Рубрика: Промышленность

Утилизационный сбор вернут всем автопроизводителям

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что государство собирается и дальше компенсировать автопроизводителям утилизационный сбор и оставит субсидии на перевозку автомобилей поездами.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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По его словам, утилизационный сбор не будет различаться исходя из обязательств по локализации производства. "Утилизационный сбор будет возвращаться всем - и это конкурентное преимущество всего российского автопрома", - подчеркнул Дмитрий Козак на совещании с руководителями автоконцернов.

Учитывая, что не все автоконцерны изъявили желание участвовать в проекте "Международная кооперация и экспорт", предлагается ограничиться только теми автопроизводителями, которые имеют специнвестконтракт, могут предоставить субсидии под корпоративные программы, направленные на наращивание экспорта.

На совещании обсудили и логистическую субсидию. Она будет сохранена, но не под текущий экспорт, а под повышение интереса в увеличении экспорта.