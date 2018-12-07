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07.12.2018 20:32
Рубрика: Общество

В РПЦ возмущены тоном письма патриарха Варфоломея к митрополиту Онуфрию

Текст: Елена Яковлева
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

"Откровенно оскорбительные слова" позволил себе Константинопольский патриарх Варфоломей в письме, которое он направил главе канонической Украинской православной церкви, Киевскому митрополиту Онуфрию. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Письмо, содержащее эти слова, было направлено с Фанара и содержало в себе приглашение принять участие в т.н. "объединительном соборе", на котором пока по сути некого объединять.

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Откровенно оскорбительным в нем было пояснение, что константинопольский патриарх называет приглашаемого " митрополитом Киевским" "из милости". А после выборов Предстоятеля неканонического украинского православия, митрополит Онуфрий, по мнению патриарха Варфоломея, не сможет "носить титул митрополита Киевского", на Фанаре возомнили, что своими решениями они могут его этого сана, не ими данного, лишить.

Владимир Легойда еще раз подчеркнул, что ранее Константинопольский патриарх десятилетиями повторял, что митрополит Онуфрий - единственный канонический глава Украинской православной церкви. На фоне этого предупреждения о скором лишении сана, действительно " откровенно оскорбительные слова".

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