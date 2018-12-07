Синод УПЦ объявил "объединительный собор" незаконным

Синод Украинской Православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), собравшись на последнее в 2018 году заседание Священного Синода, постановил, что Патриарх Константинопольский не имеет права проводить собрания на Украине. А значит, он не может и провести "объединительный собор" по созданию новой автокефальной церкви.

Также, согласно решению Синода УПЦ МП, Патриарх Константинопольский не может приглашать архиереев Украинской православной церкви на подобные мероприятия. А самим архиереям и мирянам Синод не благословляет (запрещает) участвовать в собрании "представителей раскольнических группировок".

Таким образом, "объединительный собор" признан Священным Синодом УПЦ МП "незаконным собранием". Собор УПЦ может, согласно выводу Синода, быть созван только глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, а он ничего не говорил о подобной инициативе.