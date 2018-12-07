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07.12.2018 13:10
Рубрика: Культура

В Совфеде в честь юбилея Инны Чуриковой показали фильм "Память осени"

Текст: Иван Петров
В Совете Федерации РФ показали художественный фильм "Память осени". Мероприятие приурочили к 75-летию великой советской и российской актрисы театра и кино Инны Чуриковой.
Фото: Александр Звягинцев Фото: Александр Звягинцев
Фото: Александр Звягинцев

"Инна Чурикова - человек, о котором стоит повторить слова президента - непревзойденная", - охарактеризовала актрису, вручая ей благодарность от спикера Совфеда Валентины Матвиенко, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.

Сенатор подчеркнула, что актрису любят и высоко ценят во всех уголках нашей большой страны.
Пять главных ролей Инны Чуриковой

Корреспондент "Российской газеты" побеседовал с присутствовавшим на мероприятии автором сценария фильма "Память осени" Александром Звягинцевым. Кстати, кроме творческой работы Звягинцев успешно трудится на посту вице-президента Международной ассоциации прокуроров (ранее он занимал пост заместителя генпрокурора России).

"В Малом театре долгое время шла пьеса, которую поставил по моему сценарию известный режиссер Владимир Драгунов, называлась она "Последний идол". Пьеса шла с успехом, ее даже стали называть современным "Вишневым садом". Спектакль понравился очень и Инне Михайловне. Она пришла ко мне и спросила, может ли она сняться в главной роли художественного фильма по моему сценарию", - рассказал "РГ" Александр Звягинцев.

Фильм "Память осени" вышел в прокат в 2015 году. Кинокартина была показана на множестве кинофестивалей, в том числе на Международном московском кинофестивале, на фестивале "Созвездие", а также на кинофестивалях в Смоленске и Оренбурге.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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В центре сюжета семья, которая вынуждена после смерти главы семейства покинуть государственную дачу, где прошла вся их жизнь. В процессе сбора вещей для переезда каждый из членов семьи неожиданно для себя начинает понимать, как мало между ними общего, и как много значит для них старый дом. Далее оказывается, что выселяют их с дачи ближайшие друзья, а самыми преданными, как выясняется, были люди, которых никто не замечал. Первоначальное название пьесы, по словам сценариста, было "Месть - дело людское".

Инна Чурикова после показа фильма в Совете Федерации поблагодарила гостей и организаторов мероприятия. По её словам, кинокартина получилась достаточно глубокой и правдивой. Режиссером ленты выступил известный по главной роли в фильме "Маленькая Вера" актер Андрей Соколов.

Александр Звягинцев рассказал "РГ", что в настоящее время готовит с режиссером Владимиром Драгуновым еще одну пьесу. Она будет называться "И воздастся вам", а приурочен ее выход будет к 75-летию Нюрнбергского процесса. Всего же в настоящее время в театрах Москвы идут три спектакля, поставленные по сценариям Александра Звягинцева.

Культура Кино и ТВ Наше кино Законодательная власть Совет Федерации Персона: Инна Чурикова
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