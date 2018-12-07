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07.12.2018 14:12
Рубрика: Легковые авто

Видео: Какой из пикапов быстрее всех

Текст: Вадим Давыденко

Хотя функционально пикапы ближе к грузовикам, чем к легковушкам, посоревноваться в скорости любят и они. Пусть в маневренности на крутых поворотах они и уступят более аэродинамичным хэтчбекам, но на прямом отрезке мощь пикапа может сыграть решающую роль.

Фото: Скриншот с www.youtube.com
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Чтобы выявить самый быстрый пикап, портал Carwow собрал на одном дрэг-старте (заезд на 1/4 мили, т.е. 402 м.) великолепную пятерку популярных среди покупателей моделей: Mercedes-Benz X-Class, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok и Toyota Hilux. Всего провели три гонки: обычный старт с ускорением с места, старт "с хода" со скорости в 50 миль в час (80 км/ч) и торможение со скорости 70 миль в час (113 км/ч).

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Результат оказался немного предсказуем. Первый заезд с двухсекундным отрывом от ближайшего преследователя выиграл Amarok с 3,0-литровым наддувным V6. Он показал результат в 16,5 секунды, что неудивительно: остальные участники были оснащены лишь 2,2-2,4-литровыми движками.

Второй старт с разгона выиграл тоже он. И третий. И это при том, что по весу были машины и полегче. Как прошла бы гонка, будь у Amarok двигатель меньшего объема, остается только гадать, ну а нам остается лишь еще раз запустить видео и снова насладиться перипетиями гонки. Мощь, помноженная на скорость, это красота.

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