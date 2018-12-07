Volkswagen Touareg нового поколения попал под отзыв в России

Росстандарт объявил об отзыве 178 кроссоверов Touareg нового поколения, реализованных в 2018 году.

Как сообщается, машины отправят в ремонт в связи с вероятностью того, что "держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья из-за технологической проблемы не соответствует требованиям по прочности". В аварийном случае не обеспечивается защита пассажира, находящегося на этом сиденье. В итоге на кроссоверах бесплатно заменят замок ремня безопасности.

В ближайшее время производитель проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о том, что им нужно прибыть в ближайший дилерский центр для ремонта.

Продажи нового Volkswagen Touareg в России стартовали летом этого года. Автомобиль доступен с двумя бензиновыми двигателями 2,0 (249 л.с.) и 3,0 литра (340 л.с.), а также с одним дизельным мотором 3,0 литра (249 л.с.). Стартовая цена кроссовера - 3 399 000 рублей, топовая версия обойдется в 4 629 000 рублей.

Кстати, не так давно "РГ" протестировала новый Touareg - можете ознакомиться с нашим материалом.