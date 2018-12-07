Возвращение "Вулкана": РСЗО на базе БМП-1 вновь бросили в бой в Сирии

Реактивная система залпового огня правительственных войск Сирии, смонтированная на шасси БМП-1, снова принимает участие в боевых действиях.

Эти машины, самостоятельно изготовленные сирийскими военными, получили название "Вулкан". Впервые они появились в 2016 году.

РСЗО имеет пять направляющих для запуска реактивных снарядов, которые также производятся в Сирии на базе закупленных за рубежом 122-мм серийных боеприпасов.

Эксперты отмечали, что дальность полета таких средств поражения сравнительно небольшая - чуть больше трех километров.

Позже в сражениях против террористов была задействована реактивная установка, имеющая уже 8 направляющих.

После применения она на какое-то время пропала из виду, были даже предположения, что гусеничные РСЗО по разным причинам вышли из строя. Однако, как мы видим, одна из таких машин снова возвращена на фронт. Конечно, не исключено, что перед нами недавно изготовленный образец.

В настоящее время на вооружении сирийских подразделений находится большое количество собственных реактивных установок различных типов: как на колесных, так и на гусеничных шасси. Самой мощной является 500-мм Golan-1000 на базе Т-72. Они были массово задействованы во время ожесточенного сражения с боевиками на вулканическом плато Ас-Сафа в провинции Сувейда.