Выпущена почтовая марка в честь 190-летия дипотношений России и Греции

Почта Греции "ELTA" презентовала специальную серию почтовых марок, которая приурочена к отмечающемуся в этом году 190-летию установления официальных дипломатических отношений между Элладой и Россией, а также к визиту премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря.

Всего будет отпечатано 2500 "юбилейных марок", на которых изображен первый правитель независимой Греции Иоаннис Каподистрия на фоне российского и греческого государственных флагов.

"Символическая фигура политика Иоанна Каподистрии, Министра иностранных дел России и, с 1828 года, первого правителя Греции, является вечным мостом дружбы между двумя народами, напоминая о глубоких корнях, которые их объединяют", на русском и греческом языках указывается в сопроводительном буклете.

Наборы, состоящие из 10 марок, будут доступны для приобретения филателистов в почтовых отделениях крупнейших городов Греции - Афин, Салоников, Пирея и Патр.

Стоимость подборки этих коллекционных марок - 9 евро, сообщается на сайте "ELTA".

В 2016 году греческая почта уже выпускала памятную серию марок в привязке к "перекрестному" году культуры России и Греции. Таким образом, "ELTA" хотела показать значение, которое она придает греко-российским отношениям, рассказывала "РГ" руководитель отдела по связям с общественностью почты Елена Конту.