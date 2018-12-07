Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый Volkswagen Golf: опубликован первый тизер 10:05
Что будет, если сделать подвеску автомобиля из дерева 09:02
Skoda Scala: чехи представили конкурента Volkswagen Golf 06:22
У Renault Koleos новая версия: кроссовер подешевел на 130 тысяч рублей 06.12.2018
07.12.2018 09:07
Рубрика: Бензин

За заправку автомобиля теперь можно платить из Яндекс.Навигатора

Текст: Светлана Батова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

С сегодняшнего дня водители смогут оплачивать заправку, не выходя из машины, с помощью программы Яндекс.Навигатор.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, программа подскажет, где есть бензин нужной марки, построит к АЗС маршрут, на заправке предложит выбрать номер колонкам, количество литров. Стоимость спишется с карты, комиссий Яндекс не берет - водитель заплатит столько же, сколько заплатил бы в кассе.

Сейчас к сервису подключены более тысячи заправок крупных сетей, и количество их растет.

Медведев рассказал о мерах по сдерживанию цен на бензин

Все заправки, на которых доступна оплата в Навигаторе, можно найти в категории "АЗС с оплатой".

В перспективе в компании планируют, что водители смогут расплачиваться даже за свой кофе.

Услуга с оплатой "не выходя из машины" очень актуальная, например, для мам с маленькими детьми, которые часто спят в машине и которых нельзя оставить одних, чтобы выбежать заплатить.

Пока услуга доступна в приложениях гаджетов на базе Android, в ближайшем будущем функция появится и в устройствах на базе iOS.