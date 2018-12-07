За заправку автомобиля теперь можно платить из Яндекс.Навигатора

С сегодняшнего дня водители смогут оплачивать заправку, не выходя из машины, с помощью программы Яндекс.Навигатор.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, программа подскажет, где есть бензин нужной марки, построит к АЗС маршрут, на заправке предложит выбрать номер колонкам, количество литров. Стоимость спишется с карты, комиссий Яндекс не берет - водитель заплатит столько же, сколько заплатил бы в кассе.

Сейчас к сервису подключены более тысячи заправок крупных сетей, и количество их растет.

Все заправки, на которых доступна оплата в Навигаторе, можно найти в категории "АЗС с оплатой".

В перспективе в компании планируют, что водители смогут расплачиваться даже за свой кофе.

Услуга с оплатой "не выходя из машины" очень актуальная, например, для мам с маленькими детьми, которые часто спят в машине и которых нельзя оставить одних, чтобы выбежать заплатить.

Пока услуга доступна в приложениях гаджетов на базе Android, в ближайшем будущем функция появится и в устройствах на базе iOS.