Неубиваемый внедорожник. Что представляет собой Toyota Fortuner

Рамный внедорожник Toyota Fortuner второго поколения продается в России уже год. Свою аудиторию он наработал. За деcять месяцев 2018-го он разошелся в России тиражом в 4 с лишним тысячи экземпляров. А в ноябре производитель подогрел интерес к модели, выпустив на рынок новую версию внедорожника с более агрессивным и спортивным внешним видом - Fortuner TRD.

Впрочем, и в случае с классическим Fortuner достаточно одного взгляда, чтобы понять - перед тобой мужской, абсолютно брутальный автомобиль. Его дизайн - без стремления понравиться каждому и каждой. Без намеков на всеядность и унисекс. Да попросту грубоватый и прямолинейный. Но кто сказал, что это плохо? Это продукт для тех, кто не терпит пену в бокале пива.

Немного цифр. Почти 5 метров в длину, без малого 2 метра в ширину и высоту, клиренс - 225 мм, глубина преодолеваемого брода - 700 мм. Задний бампер приподнят, а свесы достаточно коротки, чтобы увеличить угол съезда и защитить автомобиль от повреждений. Спереди выделяются вынесенные наверх фары и радиаторная решетка, что должно уберечь их на бездорожье. Сзади создается эффект парящей крыши за счет спойлера, продолжающего линию крыши. Форма кузова в целом производит достаточно мощное впечатление.

Интерьер под стать внешнему дизайну. Не стоит искать здесь замысловатой архитектуры и сложных конструкций. Простые линии в оформлении передней панели замыкают в себе 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Toyota Touch 2, который, как заявлено, реагирует даже на нажатие в перчатках. Но, несмотря на проведенное обновление, управляемость мультимедийки оставляет желать большего - не хватает более оперативного отклика и уверенности в том, что сенсор среагировал и система приняла твою команду. Поэтому той же музыкой иногда сподручнее управлять кнопками на руле. На панели приборов имеется еще один цветной дисплей - 4,2-дюймовый, который снабжает информацией о дороге и о статистических аспектах поездки. Пользоваться им зачастую удобнее. Но в целом убранство на переднем ряду оставляет приятное впечатление - как качеством отделки, так и набором опций, а также удобством использования элементов управления - все интуитивно понятно и до всего легко дотянуться.

На втором ряду достаточно просторно. Несмотря на то, что задние кресла установлены выше передних, коленями в них не упираешься. Во многом это заслуга конструкции спинок передних сидений, которые имеют изогнутую форму, а также механизма регулировки второго ряда в продольном направлении. Наверху тоже выемка, поэтому и крыша не давит. Ну а еще, сзади есть выдвижной подлокотник с подстаканниками, свои воздуховоды, но не хватает отдельного климат-контроля.

В "Форчунере" присутствует и третий ряд, который частенько критикуют. Что ж, забраться туда действительно не так просто, а дальняя поездка на этих креслах вряд ли окажется комфортной в первую очередь из-за ограниченного пространства в ногах. Но в случаях, когда компания большая, а пункт назначения относительно близок, ездить можно. В иных ситуациях эти сидения можно сложить и увеличить тем самым объем багажника.

Только вот складываются они не в пол, а поднимаются в вертикальном положении к бортам, что съедает довольно много места. Поэтому перевезти что-то габаритное не получится, предварительно не демонтировав эти кресла совсем. Смущает также "подпол", открывающийся за вторым рядом кресел - придется потрудиться, чтобы аккуратно скомпоновать груз перед дальней поездкой. Тем не менее, багажник вмещает достаточно много, а его дверь способна запоминать положения и открывается/закрывается с помощью электропривода - клавишей на самой двери, кнопкой в салоне или на ключе зажигания.

Toyota Fortuner второго поколения создан на платформе для внедорожников и пикапов с задним и полным приводом - IMV, или Innovative/International Multi-purpose Vehicle. Эту платформу он делит с пикапом Hilux, что позволяет "форчунеру" щеголять самой крепкой рамой в тойотовской гамме. С "хайлаксом" его роднят также общие силовые агрегаты и трансмиссия. Все вместе это должно настраивать на боевой лад, и настраивает - автомобиль раскрывается там, где нет асфальта. В стесненных городских условиях ему не особенно комфортно.

Fortuner сегодня предлагается с дизельным 2,8-литровым мотором мощностью 177 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, который мы и испытали. А также с бензиновым двигателем 2,7 л, выдающим 166 л.с. - с тем же "автоматом" или 5-ступенчатой механикой.

Разгон не особо энергичный, но могло ли быть иначе на тяжелом рамном внедорожнике? Автоматическая коробка переключается тоже немного вальяжно, впрочем, этой динамики достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно в потоке. Машина едет очень мягко и плавно - подвеска на пятерку отрабатывает ямы и отработанные стыки. В салоне достаточно тихо - слышно лишь звук мотора на высоких оборотах и выстрелы спорткаров на светофорах.

Fortuner довольно устойчив в поворотах: крены есть, но система стабилизации не позволяет вылететь из траектории. Руль, хоть его обратную связь и не назовешь идеальной, самодостаточно острый, что можно считать подарком в случае с машиной, снаряженная масса которого составляет 2260 кг. Порадовали и тормоза, способные эффективно и резко гасить скорость этой махины.

Режимов движения - 3. Eco, Normal и Power. Сделать расход топлива экономичным - задача в случае с рамной машиной довольно сложная. Во время теста он колебался в диапазоне 12-14 литров. Но в подсчетах стоить учитывать тот момент, что стихия внедорожника, само собой, не город (где ему тесно и в пробках, и на парковках), и даже не трасса.

На пыльной проселочной дороге чувствуешь себя королем на фоне крадущихся соседей. Развивая скорость под 100 км/ч на грунтовке, не ощущаешь особого дискомфорта и опасений за себя или машину. Подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости нивелирует все неровности, клиренс в 225 мм позволяет штурмовать откровенные болота и без особого страха садиться в колею на проселочной дороге. Двигатель тащит, вдобавок прямо на ходу можно подключить полный привод - это не возбраняется на скорости до 100 км/ч. Но пониженную передачу и блокировку заднего моста можно воткнуть, только полностью остановившись. А во время спуска с крутых горок помогает электронный помощник DAC, водителю достаточно лишь подруливать.

В общем, способности Toyota Fortuner весьма незаурядные. Автомобиль будет незаменимым помощником там, где приходится ездить не только по гладким трассам, но и частенько съезжать в дебри. С друзьями на рыбалку, например, по размякшей узкоколейной дорожке через лесную чащобу. А стоить такой вездеход будет от двух миллионов рублей, и от 2 718 000 рублей за самый мощный 2,8-литровый вариант с дизельным двигателем.