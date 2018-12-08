Путин пообщался с девочкой, которой помог побывать на "Мосфильме"

Президент России Владимир Путин в субботу поговорил по телефону с девочкой Вероникой, которой ранее обещал исполнить мечту - увидеть, как делается кино.

О желании ребенка глава государства узнал 5 декабря на форуме добровольцев, где был представлен проект "Мечтай со мной", в рамках которого любой желающий может исполнить мечту тяжело больных детей. Тогда Путин собрал все оставшиеся к его приходу конверты с желаниями. Он пообещал Веронике устроить экскурсию на "Мосфильм".

В субботу девочка побывала киностудии. Как рассказал директор концерна Карен Шахназаров, экскурсия произвела большое впечатление на Веронику и ее близких. А режиссер Никита Михалков позвал их в театр.

Владимир Путин позвонил Веронике и спросил, нравится ли ей столица. Девочка рассказала о своих впечатлениях и поблагодарила президента.

"Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве. Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом", - сказал глава государства и поинтересовался здоровьем девочки. "Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья", - сказал глава государства.