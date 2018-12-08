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08.12.2018 17:34
Рубрика: Власть

Путин призвал не допускать хамства в общении с гражданами

Текст: Галина Мисливская

Ответственная политическая сила, каковой является "Единая Россия", должна работать в тесном контакте с гражданами, не опускаться до популизма и никогда не допускать хамства и пренебрежения по отношению к избирателям. Об этом говорил в субботу президент России Владимир Путин в своем выступлении на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Подмосковье.

"Лидерство - не в том, чтобы обещать "манну небесную", которая возьмется неизвестно откуда, - отметил глава государства. - Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения".

При этом, подчеркнул он, "обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми - разъяснять, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Он отметил, что представители "Единой России" есть на всех уровнях власти, "в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России". Однако есть там и конъюнктурщики, и те, "кто ведет себя неприлично".

Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем, или на самом нижнем, муниципальном", - сказал российский лидер.

Подобное поведение вредит общему делу и "просто опускает партию ниже плинтуса", - подчеркнул он. "Вы знаете, насколько высок сегодня запрос граждан на справедливость, честность. И чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними", - констатировал глава государства.

Второй день XVIII съезда "Единой России" проходит в субботу в Подмосковье. Как рассказал накануне секретарь Генсовета партии, в нем принимают участие более 3,5 тысячи делегатов из всех регионов России. Пленарное заседание съезда проводит председатель партии - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Партии "Единая Россия"
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