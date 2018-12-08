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08.12.2018 16:34
Рубрика: Российский автопром

Рассекречен салон новой Lada Vesta

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

В Сети случайно рассекретили рендер интерьера обновленной Lada Vesta. Изображение салона на несколько секунд появилось в ролике о новой Lada Granta видеоблогера Энергетика Сергея Николаева. В свою очередь фотографией с ним поделился подписчик, который нашел рендер на одном из форумов Lada Vesta.

Известно, что первоначальный снимок был сделан на закрытой "вазовской" презентации для владельцев Lada Vesta, посвященной новому салону Lada Vesta FL. Мероприятие проходило с 22 октября по 2 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге. АвтоВАЗ советовался с автовладельцами, собирал отзывы по удобству салона, мнения о некоторых решениях, которые могут лечь в основу будущего фейслифта модели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Стоит отметить, что представленный рендер - это предварительный вариант салона обновленной Vesta, финальная версия которого точно будет отличаться.

Очевидно, что по модернизации салона перед инженерами поставлена цель - подтянуть его эргономику и качество до уровня иностранных одноклассников.

Передняя панель, дверные карты и центральный тоннель пола полностью переработаны. Из особенностей нового салона можно выделить огромный экран мультимедийной системы, другую климатическую установку, иное расположение кнопок на центральной консоли - большую нишу под ней, кулису вариаторной коробки, закрытую секцию с подстаканниками, как на автомобилях классом выше. Руль остался прежним, но комбинация приборов новая - с двумя колодцами и большим дисплеем бортового компьютера. Изменена форма дефлекторов, ручек открывания дверей, декоративных элементов. Интерьер выполнен с обилием хромированных вставок.

"РГ" ранее сообщала о том, что в конце следующего года Lada Vesta получит японский вариатор Jatco JF015E. По предварительным данным, к этому событию АвтоВАЗ готовит проект Vesta FL, это означает, что новая коробка дебютирует уже на фейслифтинговой модели.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Продажи Lada Vesta начались в ноябре 2015 года, через год бестселлеру и флагману АвтоВАЗа исполнится четыре года, вероятно, фейслифт действительно стоит ожидать. Изменения будут нести символический характер, к примеру, в виде новых бамперов, нового рисунка передней оптики и задних фонарей, при этом боковая часть кузова должна остаться прежней. Как теперь стало понятно, появится и обновленный салон. Шасси изменений претерпеть не должно, возможно к этому времени инженеры АвтоВАЗа полностью избавятся от "детских болячек" в подвеске.

В моторную гамму войдут три силовых агрегата, и такое же количество коробок. Вазовские 1.6 и 1.8-литровые двигатели мощностью 106 и 122 л.с. соответственно никуда не денутся, зато появится HR16 "ниссановский" 114-сильный мотор объемом 1.6-литра. На выбор будет доступна все та же 5-ступенчатая "механика", а также "робот" (АМТ) и вариатор (CVT).

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#Lada