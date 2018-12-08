Названа причина конфуза с первым аэротакси

Разработчики первого аэротакси объяснили вчерашнего конфуза на тестах в Сколково.

Пауза между прогревом аппарата и взлетом оказалась слишком долгой, передал ТАСС со ссылкой на директора по развитию компании "Бартини дизайн" Илья Ханыков. При этом на улице было достаточно промозгло. Очевидно, литий-ионная "начинка" электролета этого не перенесла. Ханыков провел аналогию со смартфоном: оставленный на морозе гаджет быстро разрядится за это время.

Вероятнее всего, были и другие причины неудачи, отмечают в лаборатории городских полетов. Инноваторы уже начали комплексный анализ. В любом случае, считают в "Бартини дизайн", тесты в реальных условиях помогут доработать технологию.

Напомним, что публичные испытания прототипа первого аэротакси проходили вчера в Сколково. Полет продлился лишь пару секунд, после чего электолет упал в сугроб.