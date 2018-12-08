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08.12.2018 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тольятти арестовали подозреваемого в нападениях на женщин

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Автозаводский районный суд Тольятти арестовал подозреваемого в серийном нападении на женщин, сообщили "РГ" в прокуратуре Самарской области.

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Как уточнили в ведомстве, мужчина будет заключен под стражу до первого февраля 2019 года.

Подозреваемый был задержан в четверг на одном из вокзалов Москвы. Узнав, что он объявлен в розыск за несколько нападений на женщин, 22-летний мужчина попытался скрыться из региона. Он доехал до столицы, где его задержали оперативники.

Он признался в преступлениях, в том числе в трех случаях нападения на жертв с ножом. В качестве мотива молодой человек указал на месть женскому полу, так как его девушка изменила ему с лучшим другом.

Его подозревают, как минимум, в пяти нападениях на женщин. Тольяттинцу предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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