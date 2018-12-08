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08.12.2018 23:16
Рубрика: Общество

Татьяна Москалькова о Людмиле Алексеевой: Она была светлым человеком

Текст: Татьяна Москалькова (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации)

8 декабря от нас ушла Людмила Михайловна Алексеева.

Человек, для кого чужая беда всегда была ближе, чем своя собственная, настоящий Защитник прав человека с обостренным чувством справедливости, она до последнего дня призывала мир к милосердию и честности.

Это невосполнимая утрата для Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека и всего гражданского общества, ведь именно Людмила Михайловна являлась для нас образцом для подражания. Она навсегда останется основателем и лидером правозащитного движения России, чьи заслуги были по праву отмечены не только высокими наградами, но и всенародной любовью.

Фото: Сергей Расулов/ РИА Новости
Элла Памфилова о Людмиле Алексеевой: Она умела достучаться до сердец

Она была источником света, наполненным энергией и любовью к жизни, символом бескомпромиссной борьбы за человека и высокого чувства достоинства. Мне посчастливилось лично знать Людмилу Михайловну, чем я безмерно горжусь.

Пусть гражданское общество России, ради которого она жила и работала, сохранит память о человеке, который всю свою жизнь посвятил служению ему.

Скорбим и помним...

Её жизненный путь - это путь понимания добра, справедливости, борьбы за человека. Два с половиной года мы работали с ней в самом тесном контакте по конкретным судьбам тех, кто приходил со своими заботами и проблемами, мы работали с молодёжью, помогали тем, кто попал в трудную ситуацию. Она была человеком удивительной доброты и миропонимания. Те, кто идёт сегодня вперёд за демократию, борьбу за права человека, его честь и достоинство, конечно, всегда будут иметь в качестве камертона, маяка, путеводной звезды её светлое имя. Скорблю и соболезную родным и близким, сподвижникам и единомышленникам.

Она была светлым человеком.

Пусть гражданское общество России, ради которого она жила и работала, навсегда сохранит память о человеке, который всю свою жизнь посвятил служению ему.

Общество Утраты Президент Уполномоченный по правам человека
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