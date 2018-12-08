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08.12.2018 22:15
Рубрика: В мире

Трамп уволил адмирала Келли с поста главы своей администрации

Текст: Максим Макарычев

Глава Белого дома продолжил серию громких увольнений, отправив в субботу утром в отставку, как и предполагали эксперты, начальника штаба своей администрации, адмирала Джона Келли, которого он лично пригласил навести порядок в Белом доме в прошлом году после отставки Райнса Прибуса.

Тогда на Пенсильвания-авеню, отмечали наблюдатели, "царила самая настоящая анархия", и отставному адмиралу морской пехоты, который до этого занимал должность министра внутренней безопасности США, удалось навести в ней порядок. Трамп ранее говорил, что Келли будет его начальником штаба до 2020 года, но их словесные перепалки, происходившие в последнее время, не были ни для кого в Вашингтоне секретом.

Как сообщает Reuters, Келли покинет свой пост перед Новым годом. "Он отличный парень", - сказал Трамп журналистам, отправляясь из Белого дома в Филадельфию, где он будет присутствовать на ежегодном футбольном матче между военными академиями армии и флота. "Я очень ценю его службу. Мы объявим, кто займет место Джона. Это может быть ротация на временной основе", - отметил американский президент.

В последние дни Трамп демонстративно избегал контактов с Келли и прекратил общение с ним, сообщила телекомпания CNN. По словам источников, Трампа вывело из себя то, что Келли значительно сократил число посетителей, желающих получить аудиенцию у главы Белого дома. Кроме того, по некоторой информации, на отставке Келли настоял советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который поссорился с главой аппарата Белого дома еще в октябре.

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
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Наконец, стало известно, что на днях Келли допрашивал специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о так называемом "российском следе" в предвыборной кампании Трампа. Возможно, главу Белого дома могло вывести из себя то, что Келли не рассказал ему о содержании разговора.

Президент США, по некоторым данным, планирует заменить Келли на молодого, но достаточно жесткого управленца Ника Айерса, который в настоящее время является главой аппарата вице-президента Майка Пенса. The Washington Examiner назвал 36-летнего Айерса "политиком-вундеркиндом", который начал свою блистательную политическую карьеру в 20 лет, когда занял пост руководителя пиар-кампании кандидатов в губернаторы штатов от республиканцев. Он успел поруководить Республиканской ассоциацией губернаторов, курировал проект "Трамп-Пенс 2016" и консультировал нескольких кандидатов в президенты от республиканцев на протяжении последних 12 лет. Айерса характеризует требовательный стиль управления, который часто раздражал его старших по возрасту подчиненных. Он известен своими громкими высказываниями: так, в прошлом году, выступая на съезде "партии слона", заявил о том, что те республиканцы, которые не поддерживают политику Трампа, должны прервать свое членство в конгрессе.

Сторонники Айерса в свою очередь говорят, что этот молодой человек неоднократно проявлял себя как умный и эффективный тактик, который поднаторел в ведении предвыборных кампаний республиканцев. И это обстоятельство может сыграть в его пользу с учетом того, что Трамп уже объявил о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2020 году. По информации источников The Washington Post, Трамп уже вступил в переговоры с Айерсом и может объявить о его назначении уже в самое ближайшее время.

В мире США Дональд Трамп
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