Трамп продолжил серию громких увольнений

Глава Белого дома продолжил серию своих громких отставок и назначений, начавшихся в пятницу с информации о том, что кресло главы постоянного представителя США при ООН займет нынешний пресс-секретарь госдепа Хизер Науэрт , бывшая тележурналистка, не имеющая опыта как дипломатической работы, так и политической деятельности.

Трамп также предложил кандидатуру четырехзвездного генерала Марка Милли на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Это решение вызвало протест главы Пентагона Джеймса Мэттиса, так как своего поста лишится любимец этого министра обороны Джон Данфорд, который был назначен на эту должность в 2015 году Бараком Обамой на два года и чьи полномочия были продлены Трампом в 2017 году на второй двухлетний срок.

60-летний генерал Милли, с отличием закончивший Принстонский университет, принимал участие в войнах в Ираке и Афганистане и отличается своими яркими высказываниями как раз в стилистике Дональда Трампа. Кстати, президент, отмечают наблюдатели, унизил Мэттиса, пообещав ему, что объявит о новом главе Объединенного штаба в субботу во время проведения традиционного футбольного матча между сборными ВМС США и сухопутных сил, который ежегодно проходит в престижной военной академии Вест-Пойнт, но по привычке проговорившись об этом в Twitter.

Как отмечают эксперты, в последнее время у Трампа усилились разногласия с Мэттисом. Оба разошлись во взглядах по поводу двух ключевых сделок. Первая - ядерная с Ираном, которую глава Пентагона хотел сохранить, но Трамп, несмотря на советы своего главного военного, разорвал ее. Вторая - по поводу создания космических сил, формирование которых Мэттис считает делом преждевременным. Наконец, недавно, сообщает AFP, министр обороны США возразил Трампу, выступив против переброски крупного подразделения американских войск на границу с Мексикой в ​​преддверии промежуточных выборов, но в итоге был вынужден смириться с решением главы Белого дома.

Кроме того, Трамп дал понять, что в ближайшее время заменит подавшего в отставку в начале ноября министра юстиции страны Джеффа Сешнса на Уильяма Барра, который работал генпрокурором США еще при Джордже Буше-старшем.

Однако настоящим громом среди ясного неба стала информация о том, что Трамп уволит с поста главы своей администрации одного из наиболее своих проверенных соратников, адмирала Джона Келли, которого он лично пригласил навести порядок в Белом доме в прошлом году после отставки Райнса Прибуса при котором на Пенсильвания-авеню, отмечали наблюдатели, "царила самая настоящая анархия".

И вот теперь адмирала, бывшего министра внутренней безопасности США, который за 17 месяцев своей работы начальником штаба администрации, действительно "построил по струнке" многих гражданских в Белом доме, отправляют в отставку. В последние дни Трамп демонстративно избегает контактов с Келли и прекратил общение с ним, сообщила телекомпания CNN. По словам источников, Трампа вывело из себя то, что Келли значительно сократил число посетителей, желающих получить аудиенцию у главы Белого дома. Кроме того, по некоторой информации, на отставке Келли настоял советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который поссорился с главой аппарата Белого дома еще в октябре.

Президент США планирует заменить Келли на молодого, но достаточно жесткого управленца Ника Айерса, который в настоящее время является главой аппарата вице-президента Майка Пенса. The Washington Examiner назвал 36-летнего Айерса "политиком-вундеркиндом", который начал свою блистательную политическую карьеру в 20 лет, когда занял пост руководителя пиар-кампании кандидатов в губернаторы штатов от республиканцев. Он успел поруководить Республиканской ассоциацией губернаторов, курировал проект "Трамп-Пенс 2016" и консультировал нескольких кандидатов в президенты от республиканцев на протяжении последних 12 лет. Айерса характеризует требовательный стиль управления, который часто раздражал его старших по возрасту подчиненных. Он известен своими громкими высказываниями: в прошлом году, выступая на съезде "партии слона", он заявил о том, что те республиканцы, которые не поддерживают политику Трампа, должны прервать свое членство в конгрессе.

Сторонники Айерса, в свою очередь, говорят, что этот молодой человек неоднократно проявлял себя как умный и эффективный тактик. Он поддерживает доверительные отношения с зятем президента Джаредом Кушнером, его ровесником и одним из приближенных к Трампу лиц.

Между тем

В субботу Трамп явно огорошил многих пользователей интернета. Комментируя акции "желтых жилетов" в Париже, он признался в любви к манифестантам и неожиданно заявил о том, что французы хотят видеть его своим президентом, нанеся мощный политический удар по и без того шатким позициям нынешнего главы Елисейского дворца Эмманюэля Макрона, который делал все, чтобы понравиться главе Белого дома. По оценке многих экспертов, Трамп откровенно поиздевался над французским президентом, не простив ему озвученную идею создания европейской армии.