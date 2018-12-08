Участники движения "желтые жилеты" объявили о новых акциях в Париже

В столице Бретани Ренне и в других французских городах, "желтые жилеты" уже готовятся выехать в Париж для участия в выступлениях. Большинство граждан убеждено, что правительство слышит лишь тех, кто громко заявляет о своих правах. При этом многие понимают, насколько велик риск провокаций со стороны радикально настроенных группировок, которые ранее использовали "желтые жилеты", хотя не имели ничего общего с движением.

Полиция опасается еще "большего насилия" во время демонстраций в субботу, как и в три предыдущих выходных. По данным федерации розничной торговли, французские предприниматели потеряли около одного миллиарда евро с начала протестов "желтых жилетов". Только за минувшую субботу убытки в Париже составили от трех до четырех миллионов евро, заявила мэр Анн Идальго.

В этой связи силы безопасности предприняли чрезвычайные меры безопасности. По всей стране развернуто около 89 000 полицейских, из них около восьми тысяч будут следить за порядком во французской столице. Впервые после Второй мировой войны на улицы Парижа выведены двенадцать бронетранспортеров.

Власти беспокоит также и то, что "желтые жилеты" пользуются широкой поддержкой среди населения. По данным исследовательского института ifop, сорок процентов из числа опрошенных граждан поддерживают манифестантов, порядка 26 процентов - симпатизируют им.

Вместо рождественской лихорадки, на улицах Парижа царит ощущение надвигающегося шторма. Эйфелева башня и другие туристические достопримечательности закрыты. Крупнейшие французские торговые центры приостановили свою работу до прояснения ситуации.