В Париже число задержанных на протестах превысило 480 человек

Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в Париже превысило 481 человек, 211 из них помещены под стражу, сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Ранее сообщалось о примерно 350 задержанных. Власти обещали применять в случае неповиновения силу. На Елисейских полях для разгона демонстрантов был применен слезоточивый газ. Лидеры "желтых жилетов" призвали провести в субботу демонстрации по всей Франции. Основные выступления планируются в Париже. В столице за порядком следят восемь тысяч полицейских.

Напомним, акции протеста неформального движения "желтых жилетов", выступающих против введения экологического налога на бензин и дизельное топливо, начались во Франции 17 ноября.

Протесты сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами автомашин, а также погромами магазинов и банков. Президент Эмманюэль Макрон встретиться с активистами отказался. Эти полномочия переданы премьеру Филиппу.