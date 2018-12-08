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08.12.2018 18:59
Рубрика: В мире

В Париже полиция задействовала бронетранспортеры и конную жандармерию

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Во второй половине дня ситуация во французской столице, где "желтые жилеты" проводят четвертый день протестных действий, обострилась. Полиция задействовала бронетранспортеры и конную жандармерию.

Растет число задержанных. На 17:00 (19:00 мск) их число составило 615 человек, из которых 508 взяты под стражу. По данным представителя столичной префектуры, ранены 50 человек, в том числе - трое правоохранителей.

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
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В то время, как на Елисейских полях, где собрались около двух тысяч человек "желтых жилетов" из провинции, сохраняется более или менее спокойная обстановка, произошли столкновения между силами полиции и манифестантами в кварталах, примыкающих к центральному проспекту Парижа (это в основном VIII и XVII округа), а также на Больших бульварах, что неподалеку от дворца Гарнье - парижской Оперы.

Как считают в правоохранительных структурах, вступили в действие державшиеся в стороне до поры до времени "профессионалы хаоса", как их назвал глава французского МВД Кристоф Кастанер, - громилы из "черного блока", экстремисты ультралевого и ультраправого толка.

На авеню Марсо и Курсель им удалось поджечь несколько автомобилей. Однако все попытки воздвигнуть баррикады  активно подавляются силами правопорядка, которые в отличие от прошлой субботы сейчас задействовали с десяток тяжелых бронетранспортеров, а также несколько подразделений конной жандармерии. Полиция не дает закрепиться бунтовщикам, преследует их, в чем большую помощь оказывают оперативники из парижского управления полиции по борьбе с бандитизмом. Они вычисляют наиболее активных экстремистов и, выбрав удобный момент, скручивают их.

По данным министерства внутренних дел, во Франции в сегодняшних манифестациях "желтых жилетов" участвует 31 тысяча человек. В Париже их - 8 тысяч.

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
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