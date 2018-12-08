В Совфеде напомнили о заслугах Людмилы Алексеевой

В Совфеде вспомнили заслуги правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая скончалась сегодня на 92-м году жизни.

"Это, бесспорно, общенациональная потеря. Далеко не во всем с ней можно было согласиться. Но её убеждения, её стойкость и её гражданское мужество вызывали искреннее уважение", - приводит РИА Новости слава главы международного комитета СФ Константина Косачева.

Он подчеркнул, что Алексеева была достойным гражданином своей страны, "в меру собственного понимания добра и зла стремясь помочь сначала СССР, а затем и России в демократическом развитии".

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов отметил, что запомнил Алексееву как человека несгибаемых принципов.

"Они могут кому-то не быть близкими. С ними можно спорить, что я и делал многократно. Но их нельзя было не уважать, ибо всегда было очевидным, что в позиции Алексеевой не было даже намёка на фальшь", - пояснил политик.

"Она была взрослый ребёнок, который искренне верил всю жизнь в некогда прочитанную сказку. Вот это и подкупало", - заключил Морозов.

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Алексеевой выразили президент РФ Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие государственные деятели.