Володин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной российской правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.

- Людмила Михайловна посвятила себя служению людям, оказанию помощи тем, кто в ней нуждался, - заявил он. - Она любила Россию: у неё было своё видение и понимание, какой должна быть страна.

Как подчеркнул глава нижней палаты, защита прав человека была для Алексеевой главным делом жизни, определяла ее помыслы и поступки.

- Светлая память о Людмиле Михайловне сохранится в наших сердцах, - уверен он.

Людмила Алексеевна скончалась в субботу в Москве в возрасте 91 года.